الناطق باسم الكرملين يعلن أن وجود إرادة لدى واشنطن للاستماع إلى مخاوف موسكو يُشكل أرضية حوار بين بوتين وبايدن

صرح الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن “وجود إرادة لدى الولايات المتحدة للاستماع إلى المخاوف الروسية بما فيها تلك المتعلقة بالأمن، من شأنه أن يشكل أرضية للحوار بين الرئيسين، الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن”.

وقال بيسكوف، في حديث لقناة “روسيا 1″، إن “ما قد يشكل أرضية لحوار بين بوتين وبايدن هو توافر إرادة لدى الولايات المتحدة للاستماع إلى مخاوفنا، أعني في الحقيقة توافر إرادة لدى الولايات المتحدة للعودة إلى الوضع الذي كان سائدًا في كانون الأول/ ديسمبر وكانون الثاني/ يناير الماضيين”.

وأضاف بيسكوف قائلا: إن ما تطرحه روسيا قد لا يكون مناسبًا للجميع، ولكن الأمر يستحق أن نجلس إلى طاولة التفاوض، وأعني بالتحديد مسودات الوثائق الخاصة بالضمانات الأمنية التي سُلمت إلى كل من بروكسل وواشنطن”.

واوضح بيسكوف، أن رغبة واشنطن للإصغاء لمخاوف روسيا، بما فيها تلك المتعلقة بالأمن، قد تصبح أساسا للحوار بين رئيسي البلدين فلاديمير بوتين وجو بايدن.

وقال، حول القاعدة التي يمكن على أساسها إجراء حوار بين الزعيمين الروسي والأمريكي: “القاعدة هي رغبة الولايات المتحدة في الاستماع إلى مخاوفنا، أي الرغبة الأمريكية الحقيقية في العودة إلى الوضع الذي كان في ديسمبر ويناير الماضيين، والتساؤل: من الممكن أن ما يقدمه الروس لا يرضينا، ولكن ربما يكون الأمر يستحق الجلوس خلف طاولة المفاوضات”.

وأوضح: “أقصد هنا مشاريع الوثائق التي تم تقديمها لكل من بروكسل وواشنطن”.