المطرب إيهاب توفيق يطرح أغنية بعنوان «ليكي عندي»/ فيديو

طرح المطرب إيهاب توفيق، أغنية جديدة بعنوان «ليكي عندي»، على موقع يوتيوب والمنصات الموسيقية.

الأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبد المنعم.

وكان الفنان إيهاب توفيق قد طرح مؤخرًا أغنية بعنوان «باشا»، وتعاون فيها مع الشاعر محمد شكري، الملحن بينو توزيع، وتم تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب إخراج عادل سرحان.

تقول كلمات أغنية ليكي عندي..

باشا باشا أحلى باشا في عيني

انت باشا قلبي وعيني

نظرة بلِّ ريقي راضيني

مشي الامور

باشا قرب خدني تحت جناحك

قولي انت ايه مفتاحك

قلبي اتنسى على بابك

بطل غرور

راعينا

كده تحت النظر خلينا

ما هو حبك ده مش بإيدينا

فيها ايه يعني لو تراضينا بكلمتين

راعينا

و شوية تواضع لينا

سهلها شوية علينا

ليه تحيرنا و تخلينا بين البينين