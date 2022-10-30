السماح بادخال تنكتي زيت للقادم من الضفة في شهر كانون الأول

أكد مساعد الأمين العام للتسويق والجودة في وزارة الزراعة حازم الصمادي، اليوم الأحد، إن إدخال زيت الزيتون من الأراضي الفلسطينية للأردن غير مسموح حاليا بغض النظر عن الكمية، كوننا بموسم إنتاج الزيت محليا.

وأكد الصمادي في رده على استفسارات لقناة “المملكة” أنه مع بداية شهر كانون الأول/ديسمبر 2022 سيسمح لكل عائلة فلسطينية قادمة من الأراضي الفلسطينية إلى الأردن بإدخال تنكتين من زيت الزيتون سعة الواحدة منها 16 ليترا فقط.

وكانت وزارة الزراعة قد سمحت العام الماضي في كانون الأول/ديسمبر 2021 السماح بإدخال كمية “محددة” من زيت الزيتون من الأراضي الفلسطينية عبر جسر الملك حسين بواقع تنكتي زيت لكل عائلة ولمرة واحدة فقط، وذلك من باب التسهيل على الفلسطينيين.

وجاء القرار في حينه بهدف التسهيل على الفلسطينيين، وبما يحفظ بذات الوقت المنتج المحلي الأردني من زيت الزيتون الأردني بموسم الزيت، وفق وزارة الزراعة.

وقالت الوزارة في حينه أن الكمية المسموح بإدخالها محددة استجابة لمطالب عدة وصلت الوزارة.

توقع وزير الزراعة خالد الحنيفات، في وقت سابق، أن يصل إنتاج الأردن من زيت الزيتون إلى 30 ألف طن هذا العام، مشيرا إلى أنه رقم يكفي احتياجات المملكة مع وجود “كميات بسيطة قابلة للتصدير”.