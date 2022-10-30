اصدار جدول مباريات الأسبوع الأخير والحاسم بدوري المحترفين

أصدر اتحاد كرة القدم، جدول مباريات الأسبوع الـ 22 والأخير من الدوري الأردني للمحترفين، حيث جرى توحيد مواعيد مواجهات الفرق المرشحة للتتويج باللقب أو المهددة بالهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.

ويلتقي شباب الأردن مع السلط عند الخامسة مساء الخميس المقبل، على استاد الملك عبد الله الثاني، فيما يواجه الرمثا نظيره شباب العقبة عند السابعة والنصف مساء على استاد الحسن.

أما يوم الجمعة المقبل، فتقام 4 مباريات، حيث يستقبل الجزيرة نظيره الفيصلي عند الخامسة مساء على استاد الأمير محمد، وبذات التوقيت يلتقي الحسين مع سحاب على استاد الحسن، والوحدات مع مغير السرحان على استاد الملك عبد الله الثاني، ومعان مع الصريح على ملعب السلط.

ويتصدر الفيصلي ترتيب الفرق برصيد 48 نقطة، والوحدات والحسين 47، وشباب الأردن 32، وشباب العقبة 28، والرمثا 26، وسحاب 24، والسلط 23، ومعان 22، ومغير السرحان 19، والصريح 17، والجزيرة 14.

وكانت الجولة 21 شهدت هبوط فريق الجزيرة رسميا إلى مصاف الدرجة الأولى، فيما بطاقة الهبوط الثانية حائرة بين الصريح ومغير السرحان.

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