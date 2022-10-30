هو ثاني أعلى عدد منذ 2015.. عدد قتلى العدو جراء العمليات الفلسطينية يبلغ 25 قتيلاً خلال العام الحالي، والحبل على الجرار
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جرينتش+2 09:14
إصابة 5 جنود صهاينة بعملية دهس قرب أريحا اليوم الاحد نفذها الشهيد “بركات عوده” الذي قضى برصاص جيش العدو/ فيديو
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