إصابة 5 جنود صهاينة بعملية دهس قرب أريحا اليوم الاحد نفذها الشهيد “بركات عوده” الذي قضى برصاص جيش العدو/ فيديو

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الاحد، عن استشهاد المواطن بركات موسى عودة (49 عامًا) من بلدة العيزرية شرق القدس، متأثرا بإصابته البالغة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، جنوب أريحا.

وكانت قوات الاحتلال، قد أطلقت، عصر اليوم، النار على عودة أثناء قيادته مركبته قرب مفترق النبي موسى جنوب أريحا، وأصابته بجروح وصفت بالخطيرة.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماع، جنود الاحتلال وهم يطلقون النار على المواطن عودة من مسافة صفر.

وادعت قوات الاحتلال، تعرض جنودها لعملية دعس، قرب النبي موسى جنوب أريحا، وإصابة خمسة منهم، بجروح ما بين متوسطة وطفيفة.

وبحسب صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية: “فان عدد المصابين في عملية الدهس بأريحا بلغ 5 إسرائيليين، حالة 2 منهم متوسطة، والباقي طفيفة.

ولاحقا قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: “متابعة لعملية الدهس، فقد أصيب جنديان إسرائيليان بجروح -متوسطة طفيفة، فيما أصيب 3 جنود إسرائيليين بجروح طفيفة، وتم نقلهم لتلقي العلاج في المستشفيات.

وفي التفاصيل ذكرت صحيفة، معاريف العبرية، بأن فلسطيني نفذ عملية الدهس عند أكثر من نقطة على طريق النبي داوود وعند مفترق ألموغ وأصاب 5 إسرائيليين.

وأشارت إلى أنه تم إطلاق النار على المنفذ، بواسطة شرطي إسرائيلي كان متواجدا في المكان.

وأوضحت أن المصابين في العملية في العشرينيات من أعمارهم، وحالتهم بين متوسطة وطفيفة ومنهم من أصيب في الرأس والأطراف.

وذكرت قناة كان العبرية أن منفذ عملية الدهس دهس أربعة إسرائيليين على طريق النبي داوود وعند مفترق ألموغ، وقامت قوات الشرطة بإطلاق النار عليه، وتم تقديم العلاج الطبي على الفور وحالتهم بين متوسطة وطفيفة.

وأفادت منظمة إنقاذ بلا حدود بإصابة 4 مستوطنين (3 طفيفة و1متوسطة) في عملية الدهس عند مفرق النبي موسى،مشيرة الى أن المنفذ حاول الاستمرار وتنفيذ دهس آخر عند مفرق ألموغ ولكن تم تحييده.

وقد تم التعرف، مساء اليوم الاحد، على هوية الشاب الذي نفذ عملية الدهس حيث ذكرت مصادر محلية:”أن منفذ عملية الدهس قرب اريحا هو بركات موسى يونس عوده (٤٩ عاما )، من بلدة العيزرية مصاب بجروح خطيرة جد . .

من جانبها أكدت هيئة الشؤون المدنية أنها أبلغت وزارة الصحة بإصابة مواطن بجروح خطيرة، عقب إطلاق الاحتلال النار عليه، قرب أريحا.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن منفذ عملية الدهس في أريحا فلسطيني يبلغ من العمر 49 عاما من بلدة العيزرية شرقي مدينة القدس.

يأتي ذلك بعد ساعات من عملية إطلاق النار البطولية في الخليل التي نفذها المجاهد محمد الجعبري، وأدت لمقتل مستوطن وإصابة 5 آخرين.

وكان وزير الحرب بيني غانتس، قال اليوم: إن “الوضع في الضفة الغربية معقد، وإن الأثمان التي يتم دفعها مؤلمة وصعبة”.

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