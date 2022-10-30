صدور إرادات ملكية بحل مجلس الأعيان اليوم الاحد، وتعيين أعضاء مجلس جديد برئاسة فيصل عاكف الفايز

عمان 30 تشرين الأول (بترا) – صدرت الإرادة الملكية السامية، اليوم الأحد، بحل مجلس الأعيان اعتبارا من تاريخ 30 تشرين الأول 2022.

كما صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين الذوات التالية أسماؤهم، أعضاء في مجلس الأعيان، اعتبارا من تاريخ 30 تشرين الأول 2022:

1. دولة السيد فيصل عاكف مثقال الفايز

2. دولة السيد سمير زيد سمير الرفاعي

3. دولة الدكتور عبدالله عبدالكريم حمدان النسور

4. دولة الدكتور هاني فوزي عيد الملقي

5. معالي الدكتور رجائي صالح عيسى المعشر

6. معالي الدكتور زياد محمد فريز فريز

7. معالي السيد جمال أحمد مفلح الصرايرة

8. معالي السيد جمال حديثة علي الخريشة

9. معالي السيد عبدالإله محمد عبدالرحمن الخطيب

10. معالي السيد مفلح حمد المنيزل الرحيمي

11. معالي السيد محمد حسن سليمان داودية

12. معالي السيد محمد عوده حسن نجادات

13. معالي المهندس ناصر أحمد عبدالكريم اللوزي

14. معالي السيد نايف سعود فارس القاضي

15. معالي السيد “محمد ناصر” سامي حسن جودة

16. معالي الدكتورة علياء “محمد علي” حاتوغ بوران

17. معالي السيدة سهير عبدالرحمن مصطفى العلي

18. معالي الدكتور عاكف أحمد مفلح الزعبي

19. معالي السيد أحمد فلاح باير طبيشات

20. معالي الدكتور ياسين محمد صايل الحسبان

21. معالي السيد بسام سلامة موسى الحدادين

22. معالي السيد حسين هزاع بركات المجالي

23. معالي الدكتور محمد حسين سعد المومني

24. معالي المهندس مالك عطاالله علاوي الكباريتي

25. معالي الدكتور بسام سمير شحادة التلهوني

26. معالي الدكتور خالد فرحان خليل الكلالدة

27. معالي الدكتور لبيب محمد حسن الخضرا

28. معالي السيدة خولة إبراهيم نزال العرموطي

29. معالي الدكتور أحمد علي عويدي العبادي

30. معالي السيد سليم هاني سليم خير

31.سعادة الدكتور “مصطفى إبراهيم ” بطرس إسحق الحمارنة

32. ســــــعادة الــدكتور خالــــــد محمود محمد البكــــــار

33. سعادة السيد جميل ثلجي فريح النمري

34. سعادة السيد محمود حسين أبو جمعة

35.سعادة السيد عيسى حيدر مراد

36. سعادة الدكتور جورج حزبون جورج حزبون

37. سعادة السيد خالد عاطي أبو العز

38. سعادة السيد مازن سميح دروزة

39. سعادة الدكتور يوسف موسى سلمان القسوس

40. سعادة السيد طلال صيتان مجحم الماضي

41. سعادة السيد محمد مسلم سلامة الأزايدة

42. سعادة السيدة إحسان زهدي عبد المجيد بركات

43. سعادة الدكتورة محاسن محمد عبدالرحمن الجاغوب

44. سعادة السيد فاضل محمد عبدالله الحمود

45. سعادة السيد “محمد خير” عبدالحميد المحمد عبابنة

46.سعادة السيد خير الدين إسماعيل هاكوز

47. سعادة السيد جمال سالم فلاح الشوابكة

48. سعادة السيد عبدالله عبدالقادر عبدالحافظ المطر

49. سعادة السيد أمين علي سلمان القطارنة

50.سعادة السيد سمير صابر بينو

51. سعادة المهندس خالد رمضان محمد عواد

52. سعادة السيد مصطفى نصر مصطفى الرواشدة

53. سعادة الدكتور إبراهيم محفوظ عطا الله البدور

54. سعادة السيد علي عواد حمد السنيد

55. سعادة السيد سعود علي السلطان العدوان

56. سعادة السيد زهير عبدالقادر حسين أبو فارس

57. سعادة الدكتورة عبلة محمد أحمد عماوي

58. سعادة الدكتور يعقوب عادل عبد المنعم ناصر الدين

59. سعادة الدكتورة نجوى عفيف سليم خوري

60. سعادة الدكتور إبراهيم يوسف صالح الطراونة

61. سعادة الدكتورة ميسون وائل يوسف العتوم

62. سعادة المهندس عبدالحكيم محمود سعيد الهندي

63. سعادة السيدة آسيا عبدالمطلب عبدالله ياغي

64. سعادة السيدة مها ميشيل إلياس البهو

65. سعادة السيد محمد أحمد عوده الزواهرة

وصدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين دولة السيد فيصل عاكف الفايز رئيسا لمجلس الأعيان اعتبارا من تاريخ 30 تشرين الأول 2022.

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