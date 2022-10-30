فيديو: لحظة تنفيذ الشهيد الجعبري عملية فدائية بمستوطنة "كريات أربع"، وقيام رئيس المستوطنة بدهسه بعربة مدرعة
أهم العناوين
جرينتش+2 11:06
أسماء أعضاء مجالس إدارة الغرف الصناعية الفائزين بالانتخابات
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني