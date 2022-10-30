أجواء لطيفة اليوم الاحد في معظم مناطق المملكة حتى الأربعاء

تكون الأجواء اليوم الأحد، لطيفة الحرارة في معظم مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وهناك فرصة ضعيفة مع ساعات الظهيرة لتساقط زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء من المناطق الشمالية، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الاثنين، انخفاض قليل على الحرارة مع بقاء الأجواء لطيفة في معظم مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، كما تظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة ويحتمل هطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في معظم مناطق المملكة يومي الثلاثاء والأربعاء، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، ومع ساعات الظهيرة تتهيأ الفرصة لتساقط زخات من المطر في الأجزاء الغربية من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 25 – 14 درجة مئوية، وفي غرب عمان 23 – 12، وفي المرتفعات الشمالية 23 – 12، وفي مرتفعات الشراة 21 – 10، وفي مناطق البادية 27 – 14، وفي مناطق السهول 25 – 14، وفي الأغوار الشمالية 32 – 20، وفي الأغوار الجنوبية 33 – 22، وفي البحر الميت وخليج العقبة 32 – 21 درجة مئوية.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة