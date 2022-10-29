قبل يوم من انتهاء ولايته.. عون يحذر من "فوضى دستورية"، وينوه بدور حزب الله في تحصيل حقوق لبنان من النفط والغاز
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جرينتش+2 07:19
قبل يوم من انتهاء ولايته.. عون يحذر من “فوضى دستورية”، وينوه بدور حزب الله في تحصيل حقوق لبنان من النفط والغاز
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