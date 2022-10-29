أمريكا على صفيح ساخن.. بايدن يصف ضرب زوج نانسي بيلوسي بـ "الحقير" ويعزوه لـ "الكثير من العنف السياسي والكراهية"
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جرينتش+2 01:23
رداً على دعوة للتظاهر يوم 11 نوفمبر.. الأمن المصرى يعلن ان “الإخوان” يخدعون المواطنين بنشر مقاطع فيديو لتجمعات قديمة
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