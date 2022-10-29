مقتل مستوطن وإصابة 5 آخرين بعملية إطلاق نار في الخليل مساء اليوم السبت، واستشهاد المنفذ محمد الجعبري/ فيديو
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انقاذ عائلة مكونة من 6 أشخاص من الغرق في خليج العقبة
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