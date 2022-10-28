وزير الاقتصاد الرقمي يوضح سبب تغيير توقيت بعض هواتف الأردنيين

اوضح وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، أحمد الهناندة، اليوم الجمعة، سبب تعديل العديد من هواتف الأردنيين توقيتها إلى الساعة الشتوية، بعد منتصف ليل الخميس/الجمعة.

وقال الهناندة لقناة “رؤيا”، إن الأمر يعود إلى وجود مشاكل في تحديث “Time Zone” على الهواتف التي انتقلت إلى العمل وفقا للساعة الشتوية.

وأوضح أن حل المشكلة يتمثل في إعادة تشغيل الهاتف فقط، واتاحة ميزة التحديث التلقائي للوقت في الهاتف.

وأشار الهناندة، إلى أن برمجة الهواتف تعود إلى شركات عالمية، على علم بإبقاء الأردن العمل وفقا للساعة الصيفية طوال العام.

وكانت جملة من الهواتف في الأردن قد عدلت بعد منتصف ليل الخميس/الجمعة توقيتها إلى الشتوي، بسبب حلول وقته السنوي، في ظل ثبيت الحكومة العمل بالتوقيت الصيفي طوال العام.

فقد تفاجأ العديد من الأردنيين بتأخير ساعات هواتفهم تلقائيا 60 دقيقة، في حين لم يكن من المتوقع لديهم أن تتأخر ساعاتهم.