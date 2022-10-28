كل الوجوه السياسية صنعها هو .. فمن هو ؟؟

لا يخفى عن الجميع بأن تلامذته كُثر وكُثر ، ومعظمهم باتو من رواد الكنيست الإسرائيلى ومن اعضائه في كل سباق انتخابي، حتى المعارضة هو صانع الوجوه السياسية الأساسية والمركزية فيها ، فهو شخصية سياسية علمانية يمينية بحثة ،ورغم ذلك فهو داعم اساسي للأحزاب الدينية والحريدية المتطرفة ،ففى الانتخابات القادمة والمقررة فى الأول من نوفمبر لا تخلو كتلته وتحالفه من الأحزاب الدينية بدءاً من حزب شاس ويهودوت هتوراه، وانتهاءاً بالصهيونية الدينية .

بالطبع عرفتم عن من اتحدث ، بنيامين نتنياهو، صاحب اطول مدة حكم في الكيان الاحتلالي، ذو لقب ( الملك بيبي ) ،وصانع العديد من الوجوه السياسية في الكيان الإحتلالي ومنهم :-

١- ايتمار بن غفير المتطرف اليهودي والذي مهد له نتنياهو الطريق لدخول الكنيست هو وحزبه عوتسماه يهوديت ، وكما قام بن غفير بعمل المظاهرات واقتحامات الاقصى ومحاولات طرد سكان الشيخ جراح تحت حماية جنود الاحتلال المتواطئة مع نتنياهو لحماية بن غفير ومشاريعه الهمجية والعبثية .

٢- ايليت شاكيد وقد عملت مديرة مكتب نتنياهو ما بين عام ٢٠٠٦_٢٠٠٨م وقد عملت هي على توظيف بينيت في ذات المكتب بعد أن رشحته للعمل معها في مكتب نتنياهو ، وبينت هو من قاد حملة نتنياهو في انتخابات الليكود وفاز الأخير وذلك في عام ٢٠٠٧م ، وقد دخل بينيت وايليت شاكيد عالم السياسة من أوسع ابوابها بعد إن استقالا وتركا مكتب نتنياهو وقاما معاً بتأسيس جمعية (يسرائيل شلي ) وذلك عام ٢٠١٠م المتطرفة ، ومن ثم لحقت شاكيد نفتالى بينيت وانضمت الى حزب البيت اليهودى بقيادة الأخير ، ومن ثم انشقا عن حزب البيت اليهودي وقاما بتأسيس حزب جديد وهو اليمين الجديد وتحالف الحزب مع احزاب أُخرى وغيرت شاكيد الاسم وأصبح يمينا بقيادتها ، علماً بأن حزب البيت اليهودي ولد من رحم حزب الليكود وحزب اليمين الجديد هو من نواة البيت اليهودى ويمينا هي النبتة التى ترعرت من براعم حزب اليمين الجديد ، اى بمعنى كل ما سبق من احزاب تدور في فلك حزب الليكود .

٣_ سمو تريتش المتطرف اليهودي والذي يسير على نهج بن غفير فهو من المشاركين في مسيرة الأعلام الإسرائيلية بجانب بن غفير وهو زعيم تحالف الصهيونية المتدينة وهى ضمن كتلة نتنياهو الانتخابية ،وهو يرأس حزب تكوم الذى خاض انتخابات الكنيست ٢٢و ٢٣ ضمن قائمة يمينا .

٤_ غانتس والذى عين رئيس للاركان فى عام ٢٠١١ فى عهد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

مع كل ما سبق فكل من شاكيد و بن غفير و بينت وسمو تريتش وغانتس وغيرهم ما هم الا وجوه سياسية صنعها الملك بيبي بنيامين نتنياهو بيده .

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