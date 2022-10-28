استشهاد عماد أبو رشيد، ورمزي زَبَارَة ، وإصابة آخر من جهاز الدفاع المدني الفلسطيني برصاص العدو في نابلس فجر اليوم
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جرينتش+2 10:19
رئيس نادي الوحدات: سنلعب المباراه أمام الفيصلي بالفريق الأول
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