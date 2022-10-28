رئيس نادي الوحدات: سنلعب المباراه أمام الفيصلي بالفريق الأول

أعلن رئيس النادي الوحدات، ليلة امس الخميس، أن الفريق الأول في النادي سيخوض المواجهة أمام الفيصلي، اليوم الجمعة، على ملعب الحسن في إربد، ضمن الجولة الـ21 من دوري المحترفين لكرة القدم.

وقال الحوامدة في مؤتمر صحفي، إن ناديه تعرض للظلم ولن يسكت عن القرار “الجائر” بنقل المباراة من ملعب الملك عبدالله الثاني في القويسمة في عمّان إلى ملعب الحسن في إربد.

وتحدث الحوامدة عن تواصل شخصيات مختلفة وكذلك شخصيات من الاتحاد طالبين من النادي العدول عن قرار الانسحاب من دوري المحترفين.

“كنت عنيدا لمصلحة الوحدات”، وفق الحوامدة الذي أشار إلى تدخل شخصيات سياسية مثل رئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري ونواب، والذين زاروا النادي.

وقال الحوامدة إن رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز تحدث معه والذي ذكر أنه مكلف من سلطات عليا، وأشار إلى أن الفايز سيزور النادي يوم الخميس.

وأبلغ الوحدات الاتحاد الأردني لكرة القدم، الثلاثاء الماضي، بالانسحاب من دوري المحترفين في حال التمسك بلعب المباراة أمام الفيصلي في ملعب الحسن في محافظة إربد، بعد أن قرّر الاتحاد الأردني لكرة القدم، الاثنين، نقل مباراة الوحدات والفيصلي ضمن الأسبوع الـ21 من دوري المحترفين، إلى ملعب الحسن في إربد، بدلا من ملعب الملك عبدالله الثاني، لتقام عند الساعة السابعة والنصف من مساء الجمعة المقبل، وهو التوقيت السابق للقاء.

وأوضح الاتحاد من جانبه، أن قرار النقل جاء “إجراء وقائيا للحفاظ على سلامة أركان المنظومة والمجتمع المحلي، خاصة بعد ما شهدته منصات التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة من تصعيد غير مسبوق لخطاب الكراهية”.

حوامدة: اكراما للوطن وقائد الوطن راعي الرياضة الأول وبجهود الديوان الملكي برئاسة دولة فيصل الفايز الوحدات يشارك غدا بالفريق الاول امام الفيصلي في ديربي

القطبين #الوحدات pic.twitter.com/Db0iIrqmTm — AL WEHDAT SC (@sc_wehdat) October 27, 2022