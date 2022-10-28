تعادل الوحدات والفيصلي يؤجل حسم الدوري إلى الجولة المقبلة

تأجل حسم دوري المحترفين لكرة القدم إلى الجولة الأخيرة؛ بعد تعادل الوحدات والفيصلي بهدف لمثله، مساء اليوم الجمعة، على ملعب الحسن في إربد، ضمن الجولة 21 في دوري المحترفين لكرة القدم.

وقد سجل هدف الفيصلي إحسان حداد في الدقيقة 16 من ركلة جزاء، ليتبعه الوحدات بهدف التعادل عن طريق مهند خير الله، في المباراة التي حضرها 11 ألف متفرج.

ورفع الفيصلي رصيده إلى 48 نقطة في صدارة الدوري، متقدما بنقطة واحدة على الوحدات، فيما يستقر الحسين إربد في المركز الثالث برصيد 44 نقطة مع تبقي مباراتين له.

وقد ضمت تشكيلة الوحدات: عبدالله الفاخوري ومهند خير الله ومحمد الدميري ومحمد أبو حشيش وفراس شلباية وكلارينس وأحمد إلياس وأحمد سريوة ومهند أبو طه وأنس العوضات وشهاب القنبر، أما تشكيلة الفيصلي فقد ضمت: يزيد أبو ليلى وأنس بني ياسين ومصطفى الناظمي وسالم العجالين وإحسان حداد ونور الروابدة ونزار الرشدان وعبيدة السمارنة ومجدي العطار وأمين الشناينة وبيتر نوراه.