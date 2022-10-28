المطربة التونسية لطيفة تطرح أغنية «من بلدي»/ فيديو

طرحت المطربة التونسية لطيفة، أغنية جديدة تحمل عنوان «من بلدي» على موقع الفيديوهات الشهير اليويتوب ، والمنصات الموسيقية.

هذه الأغنية الجديدة التي تشدو بها لطيفة، هي من كلمات كريم حكيم ، وألحان خالد فتوح.

تقول كلمات الأغنية:

من بلدي بوصل سلاماتي

لحبيبي اللي وهبته حياتي

وعشانى أتغرب والغربة

بسببها أتقلبت حساباتي

من بلدي باقوله توحشني

وهتفضل دايماً توحشني

وبرغم الأيام الصعبة

بادعيلك يا حبيبي يوماتي

وباقوله أشتقت لحكاوينا

وسهرنا وليلنا وأغانيينا

وكلام للصبح بيجمعنا

وباقوله اشتقت لضحكتنا

على موقف حلو في سكتنا

قبل الحكايات ما تودعنا

من بلدي بوصل سلاماتي

لحبيبي اللي وهبته حياتي

وعشاني أتغرب والغربة

بسببها أتقلبت حساباتي

الجدير بالذكر أن لطيفة قد طرحت مؤخرا أغنية بعنوان «حلوة الحياة» مع عدد من الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، من كلمات أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى وتوزيع تميم، وذلك خلال حفل افتتاح منتدى أولادنا لذوي الاحتياجات الخاصة.