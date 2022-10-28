جراء فشله السياسي والاقتصادي.. دعوات مصرية للنزول الى الشوارع يوم 11 نوفمبر المقبل للمطالبة برحيل نظام السيسي
أهم العناوين
جرينتش+2 07:02
المطربة التونسية لطيفة تطرح أغنية «من بلدي»/ فيديو
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني