استشهاد عماد أبو رشيد، ورمزي زَبَارَة ، وإصابة آخر من جهاز الدفاع المدني الفلسطيني برصاص العدو في نابلس فجر اليوم
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جرينتش+2 10:18
ابن سلمان يدير ظهره للقمة العربية بالجزائر، ويحتضن رجال الاعمال اليهود “ذوي الكيباه” في “دافوس الصحراء” بالسعودية
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