أجواء خريفية لطيفة بجميع المناطق اليوم الجمعة وحتى الاثنين

تكون الأجواء اليوم الجمعة، مشمسة ولطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ السبت، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع استمرار الأجواء خريفية لطيفة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة.

ويطرأ الأحد، انخفاض على درجات الحرارة؛ مع بقاء الأجواء خريفية لطيفة في أغلب مناطق المملكة ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.

كما يطرأ الاثنين، انخفاض آخر على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء خريفية لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وهنالك احتمال لسقوط زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 26 – 15 درجة مئوية، وفي غرب عمان 24 – 13، وفي المرتفعات الشمالية 23 – 12، وفي مرتفعات الشراة 24 – 11، وفي مناطق البادية 28 – 13، وفي مناطق السهول 26 – 15، وفي الأغوار الشمالية 31 – 21، وفي الأغوار الجنوبية 34 – 23، وفي البحر الميت 32 – 20، وفي خليج العقبة 33 – 21 درجة مئوية.

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