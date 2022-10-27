للمرة الثالثة.. تأجيل مشروع فتح جسر الكرامة طوال 24 ساعة

واشنطن- أعلن المكتب الأمريكي للشؤون الفلسطينية عن الموعد رقم (3) لفتح معبر الكرامة (جسر الملك حسين) على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع.

وكانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت عن موعدين سابقين، أولهما في شهر تموز/ يوليو الماضي، والثاني في 24 من الشهر الجاري، إلا أن أياً من الموعدين لم ينفذ فيهما فتح المعبر طيلة أيام الأسبوع على مدار الساعة.

وقال المكتب: انه يرحب بقرار سلطة المطارات الإسرائيلية بفتح الجسر مؤقتًا للمسافرين على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، اعتبارًا من 6 تشرين الثاني/ نوفمبر.

وأضاف: ستواصل الولايات المتحدة الدعوة إلى توفير فرص عبور أفضل للفلسطينيين ، بما في ذلك فتح هذا المعبر بدوام كامل.