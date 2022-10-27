الدفاعات السورية تتصدى فجر اليوم الخميس لعدوان صهيوني بالصواريخ على محيط دمشق وتسقط عدداً منها/ فيديو
أهم العناوين
جرينتش+2 04:04
لبنان وإسرائيل يصادقان اليوم الخميس على اتفاق ترسيم الحدود البحرية، ولابيد يستغله انتخابياً يعتبره اعترافاً لبنانياً بإسرائيل
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني