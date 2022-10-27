رئيس نادي الوحدات: لن نلعب مباراة الفيصلي في إربد غداً الجمعة

أكّد رئيس نادي الوحدات بشار حوامدة لقناة “المملكة”، تمسك النادي بقرار الانسحاب وعدم لعب المباراة غداً الجمعة امام الفيصلي ما لم يتم إعادة المباراة إلى ملعب الملك عبدالله الثاني في منطقة القويسمة في عمان.

كما أكّد الاتحاد الأردني لكرة القدم ، اليوم الخميس، إقامة الجولة الـ 21 من دوري المحترفين دون أي تغيير على مواعيد المباريات أو مكان إقامتها.

وأشار الاتحاد، في بيان صحفي، إلى تطبيق تعليمات ولوائح الموسم في حال تغيب أو انسحاب أي فريق.

من جهته، أكد عضو مجلس إدارة نادي الوحدات، زياد شلباية، مساء الخميس، تمسك مجلس إدارة النادي بمواجهة النادي الفيصلي في الجولة 21 من دوري المحترفين على ملعب الملك عبدالله الثاني في منطقة القويسمة في عمان.

وأبلغ الوحدات الاتحاد الأردني لكرة القدم، الثلاثاء الماضي، بالانسحاب من دوري المحترفين في حال التمسك بلعب المباراة أمام الفيصلي في ملعب الحسن في محافظة إربد، بعد أن قرر الاتحاد الأردني لكرة القدم، الاثنين، نقل مباراة الوحدات والفيصلي ضمن الأسبوع الـ21 من دوري المحترفين، إلى ملعب الحسن في إربد، بدلا من ملعب الملك عبدالله الثاني، لتقام عند الساعة السابعة والنصف مساء الجمعة المقبل، وهو التوقيت السابق للقاء.

وأكد شلباية عبر صفحة الوحدات في منصة فيسبوك أن قرار مجلس الإدارة لم يتغير حتى الآن، وقال إن النادي يطلب حقه باللعب على ملعبه البيتي.

وطالب شلباية الاتحاد الأردني لكرة القدم بالعدول عن قرار النقل، وعبر عن ثقته في الكوادر الأمنية في قدرتها على حفظ الأمن.

وأوضح الاتحاد من جانبه، أن قرار النقل جاء كـ “إجراء وقائي حفاظا على سلامة أركان المنظومة والمجتمع المحلي، خاصة بعد ما شهدته منصات التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة من تصعيد غير مسبوق لخطاب الكراهية”.