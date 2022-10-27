بعيداً عن عدسات الإعلام.. وزير الحرب الإسرائيلي يدعو أردوغان لطرد حركة حماس، والتعاون لإحباط أنشطة إيران "الإرهابية"
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جرينتش+2 01:06
رئيس نادي الوحدات: لن نلعب مباراة الفيصلي في إربد غداً الجمعة
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