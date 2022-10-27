أغنية «يامي» لسميرة سعيد تقارب بسرعة مليون مشاهدة/ فيديو

تقترب أغنية «يامي» للمطربة سميرة سعيد من تحقيق أول مليون مشاهدة ، عقب ساعات من طرحها على موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب، والمنصات الموسيقية.

وتعد أغنية «يامي» هي الثامنة في ألبومها الجديد «إنسان آلي»، الذي قررت أن تطرح أغنياته على فترات متقاربة، وهي من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، وألحان بلال سرور، وتوزيع موسيقي هاني يعقوب.

كلمات الأغنية تقول:”

ياما قالو لي لمي

يا رافع لي ضغط دمي

فيه زيك مرمي

بس أعمل إيه

ياما قالو لي لمي

و أنا أغمض وأغمي

اللي ما شالش همي

مش باكية عليه

يامي

ده أنا شفت كثير

يامي تصبح على خير

يامي كدة مش معقولة

كان فخ كبير

رضينا بالهم و أتاريه مش راضي بينا

هو أنت كنت تطول تكلمني يا إبن اللذين

يامي…يامي…يامي…

يا ابن اللذين

ياما قالو لي هدي

و أنا أكبر وأعدي

مين شال حمل قدي

أظن ما فيش

الجدير بالذكر أن الفنانة سميرة سعيد قدطرحت مؤخرا «كرباج»، على موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب ، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي طارق مدكور.