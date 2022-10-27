الدفاعات السورية تتصدى فجر اليوم الخميس لعدوان صهيوني بالصواريخ على محيط دمشق وتسقط عدداً منها/ فيديو

دمشق- سانا

تصدت وسائط دفاعنا الجوي لعدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، وأسقطت بعضها.

وذكر مصدر عسكري أنه حوالي الساعة 00.30 من فجر اليوم الخميس27-10-2022 نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق.

وأضاف المصدر إن وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، واقتصرت الخسائر على الماديات.

ومن جانبه، قال مراسل “سبوتنيك” في دمشق أن الصواريخ الاعتراضية في قواعد الدفاع الجوي المولجة حماية العاصمة دمشق، تصدت بعد منتصف الليلة لصواريخ إسرائيلية قادمة من اتجاه الجنوب الغربي.

وأكد مصدر أمني رفيع المستوى لـ “سبوتنيك” أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ أطلقتها طائرات إسرائيلية من فوق أراضي الجولان السوري المحتل.

وأضاف المصدر أن الصواريخ الإسرائيلية المعادية حاولت الوصول إلى بعض المواقع في محيط العاصمة السورية، دمشق، موضحا أن الصواريخ الاعتراضية لسلاح الدفاع الجوي نجحت في إسقاط معظم الصواريخ الإسرائيلية قبل وصولها إلى أهدافها.

وأفاد المصدر الأمني بأن الفرق الفنية السورية بدأت التدقيق في نتائج العدوان الإسرائيلي تمهيدا للإعلان عنها.

وذكر مصدر عسكري رفيع المستوى لـ “سبوتنيك” أنه “حوالي الساعة 30 : 0 من فجر اليوم 10/27/ 2022 نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، واقتصرت الخسائر على الماديات”.