البنك المركزي يقرر تعديل ساعات الدوام الرسمي للبنوك

قرر البنك المركزي الأردني تعديل أوقات الدوام الرسمي للبنوك المرخصة، والذي يأتي في ضوء قرار مجلس الوزراء تثبيت العمل بالتوقيت الصيفي على مدار العام، واستناداً لأحكام المادة (35/أ) من قانون البنوك رقم (28) لسنة 2000 وتعديلاته.
وبين المركزي أن ساعات الدوام الرسمي للبنوك المرخصة ستكون من الساعة 8:30 صباحاً وحتى الساعة 4:00 من بعد الظهر، يبدأ التعامل مع الجمهور في تمام الساعة 9:00 صباحاً ولغاية الساعة 3:30 من بعد الظهر.
ويبدأ العمل بالمواعيد المعدلة اعتباراً من يوم الأحد الموافق 30 تشرين الأول الحالي.
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