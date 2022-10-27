اجواء خريفية لطيفة اليوم الخميس وحتى الاحد المقبل

تكون درجات الحرارة اليوم الخميس حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء خريفية لطيفة الحرارة في اغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غدٍ الجمعة، خريفية لطيفة الحرارة في اغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة.

ويطرأ بعد غد السبت ارتفاع طفيف على درجات الحرارة؛ مع بقاء الأجواء خريفية لطيفة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.

وتستمر الأجواء يوم الأحد خريفية لطيفة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 25 – 16 درجة مئوية، غرب عمان 23 – 14، المرتفعات الشمالية 22 – 13، مرتفعات الشراة 23 – 12، مناطق البادية 28 – 15، مناطق السهول 26 – 16، الأغوار الشمالية 31 – 22، الأغوار الجنوبية 33 – 24، البحر الميت 32 – 22، وفي خليج العقبة 33 – 23 درجة مئوية.

