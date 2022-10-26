3 وفيات و34 إصابة إثر تدهور حافلة نقل طلاب بمحافظة الزرقاء

توفي 3 أشخاص وأصيب 34 آخرين، اليوم الأربعاء، في حادثة انقلاب حافلة طلاب في محافظة الزرقاء، بحسب ما أكد محافظ الزرقاء حسن الجبور.

قال الناطق باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي، إنّ كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديريتي دفاع مدني الزرقاء والمفرق ومديرية شرطة الزرقاء تعاملت مع حادث تدهور حافلة نقل طلاب على طريق أوتوستراد الزرقاء-المفرق.

وأضاف في بيان: “تحركت كوادر الدفاع المدني على الفور إلى موقع الحادث وعملت فرق الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم وإخلاء الوفيات إلى مستشفى الزرقاء الحكومي، والإصابات قيد العلاج، وتم فتح تحقيق في الحادث”.

وتهيب مديرية الأمن العام بالجميع اتباع الإرشادات المرورية واجراءات السلامة العامة التي قامت المديرية بنشرها تباعاً وتكراراً على صفحتها ووسائل الإعلام، حرصاً على سلامة المواطنين وحفظاً للأرواح والممتلكات، لا سيّما في ظل الأحوال الجوية السائدة.

ووفقا لشهود عيان فإن الحافلة انقلبت عقب خروجها من الجامعة، وحوصر عشرات الطلاب والطالبات داخلها، قبل وصول كوادر الدفاع المدني.

وقال مصدر طبي لقناة “رؤيا”، إن العديد من الإصابات أدخلت إلى قسم العناية الحثيثة في مستشفى الزرقاء الحكومي.

وأضاف أنه تم استدعاء تعزيزات طبية من مستشفيات وزارة الصحة إلى المستشفى احتياطا.