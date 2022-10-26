حكم قابل للاستئناف بحبس الكاتب عدنان الروسان ثلاثة أشهر

أصدرت محكمة صلح جزاء عمان، اليوم الاربعاء، حكما بحبس الكاتب والناشط السياسي عدنان الروسان ثلاثة أشهر، عقب إدانته بتهمتي “تحقير موظف عام” و “ذم هيئة رسمية”، محسوبة له مدّة توقيفه في هذه القضية من 15 آب إلى 13 أيلول المنصرمين.

وفي المقابل وجدت المحكمة “عدم مسؤوليته” عن تهمتي “إذاعة أخبار كاذبة” عبر المنصّات الرقمية “من شأنها النيل من هيبة الدولة ومكانتها”، و”إثارة النعرات بين مختلف عناصر الامة و الحض على النزاع”.

وكانت النيابة قد حرّكت أربع شكاوى بحق الكاتب بالاستناد إلى قانوني العقوبات والجرائم الإلكترونية على خلفية كتاباته داخل المملكة وخارجها.

هذا الحكم الصادر عن القاضي أشرف أبو لطيفة، يخضع للاستئناف قبل نفاذه بموجب القانون.