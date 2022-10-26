هاجمت محافظ نابلس.. والدة الشهيد إبراهيم النابلسي تروي تفاصيل اقتحام العدو منزلهم واعتقال نجلها الثاني إياد/ فيديو
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حكم قابل للاستئناف بحبس الكاتب عدنان الروسان ثلاثة أشهر
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