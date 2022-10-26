حسين فهمي: التزمت بمقاطعة إسرائيل ورفضت منع الأفلام الروسية

رفض الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، محاولات الغرب للضغط على المهرجان لمنع الأفلام الروسية من العرض بالمهرجان.

وأضاف في تصريحات صحفية، أنه رفض فكرة تسييس المهرجانات التي تحاول دول الغرب فرضها بالقوة، حيث نجحت هذه الدول في منع عرض الأفلام الروسية في الدورة الأخيرة لمهرجان كان السينمائي.

وأوضح أن مهرجان القاهرة سيعرض أفلامًا من روسيا وأوكرانيا على حد سواء، مضيفًا أن مهرجان القاهرة ما زال ملتزمًا بقرارات كل الجهات الفنية بعدم مشاركة إسرائيل في فعاليات المهرجان إلى أن يتم تحقيق السلام الكامل القائم علي العدل بينها وبين السلطة الفلسطينية.