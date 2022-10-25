نابلس.. وشاح الدم وراية الثأر

يحدثنا تاريخ المواجهة ضد الإحتلال الصهيوني , أن إرتقاء الشهداء لا يزيد شعبنا الفلسطيني الا تمسكاً بالبندقية ونهج المقاومة ,ما أن يرتقي مقاوم شهيداً إلا وتخرج في جنازته ألوف مؤلفة من الشهداء الأحياء فالدم يطلب الدم , وكل نزيف للدماء هي بداية جديدة لنهج الإستشهاد ,فلن تُخمد ثورة الغضب بإرتقاء الشهداء , ولن تتوقف مسيرة المقاومة بإغتيال المقاومين, فمواسم الشهادة هي مواسم خير كغيث السماء يحيي الأرض فلا يدعها للموت , وهذه الدماء النازفة في نابلس ورام الله و جنين والقدس وغزة , لن تذهب هدراً في ميزان المواجهة سيأتي الوفاء لها والغضب من أجلها مزيداً من الدماء التي ستسكب بكل كبرياء وشموخ في معركة الحق الفلسطيني ضد الباطل الصهيوني.

خابت مزاعم العدو الصهيوني إذ إعتقد بأن إغتيال قادة عرين الأسود سيوقف المقاومة أو سينهي هذه الثورة , هذا الجيل المقاوم قد أبصر النور على مظلومية فلسطين ,فلم يجد إلا القمع والإحتلال وعربدة المستوطنين وسرقة الأرض والحجر والشجر, ومحاولات التهويد التي تطال كل شيء في فلسطين إستكمالاً لمخطط تزييف الواقع وتزوير الحقائق التاريخية , وأمام هذا العدوان الصهيوني الغاشم لا بديل عن بندقية الثوار التي تتوارثها الأجيال , فعرين الأسود إمتداد لصرخة الشيخ القسام في أحراش يعبد “موتوا شهداء “, وهي مجموعات وريثة الصمود الأسطوري لعبد القادر الحسيني في القسطل ,وهي بوصلة جمال أبو سمهدانة نحو الوحدة ” لما تتلخبط عندكم الأمور طخوا على اليهود بترتب كل شيء “, عرين الأسود هي وصية إبراهيم النابلسي ” لا تتركوا البارودة ” , هي روح الياسين وكوفية أبو عمار, عرين الأسود الممثل الشرعي لكل مقاوم حر وبندقية طاهرة, عرين الأسود فكرة شهيد, ومن يضحي من أجل فكرة عظيمة كالمقاومة لن تموت فكرته أبدا فلقد دفع براهين الصدق من دمائه وأشلائه, فهذا العرين قدم نموذج الإستشهاد على أعلى مستويات القيادة فيه , لن تسطيع مكائد الصهاينة وعدوانه أن تطمس أو تخمد روح المقاومة التي تسري الآن في كامل الجسد الفلسطيني بفعل تضحيات الشهداء, وسيكتشف قادة العدو الصهيوني ذلك عند أو ثأر للشهداء.

ما حدث في نابلس من عدوان غاشم إستهدف عرين الأسود في حارة الياسمينا , وأدى إلى إرتقاء خمسة من الشهداء أبرزهم القائد وديع الحوح ورفيقه مشعل بغدادي ,يكشف عن الرعب الصهيوني من تشكيل عرين الأسود الذي أخذ على عاتقه إشعال جذوة الإنتفاضة وتوسيع رقعة المواجهة ضد العدو الصهيوني , فشل العدو الصهيوني في حملته العسكرية ولم يحقق الا القتل والتدمير , من خلال بعض النقاط التي سنسردها نلاحظ ذلك :-

1- تسلل العدو بقواته الخاصة إلى نابلس وسرعان ما تم كشف القوة الخاصة والإشتباك معها من قبل الشهيدين حمدي شرف وعلي عنتر، وهذا دليل على يقظة المقاومين , كما أن العدو من خلال ما نشره من بعض التفاصيل عن العملية تحدث عن غرفة عمليات كان يديرها مقاومو عرين الأسود مجهزة بكاميرات هي من كشفت القوة الخاصة .

2- إستخدام الإحتلال لسلاح الجو في قصف بعض الأهداف في نابلس (قصف أحد المنازل الذي تحصن به المقاومون , وقصف سيارة مدنية أدى لأستشهاد الشاب حمدي القيم ) دليل على ضراوة الإشتباكات وعدم تمكنه من الوصول إلى مكان تواجد المقاومين .

3- لم يتمكن العدو الصهيوني من إعتقال أحد من المقاومين أو الجرحى أو حتى إحتجاز جثامين الشهداء حيث أن العدو لم يسيطر على أرض المعركة إلا بواسطة القصف العشوائي وخرج تحت زخات الرصاص .

4- الهبة الجماهيرية الحاشدة في نابلس إسناداً ودعماً لمقاومي عرين الأسود مشهد بطولي جاء تأكيداً على أن الحاضنة الشعبية لعرين الأسود كبيرة وقوية وقد خرجت تواجه أله الحرب الصهيوني وهذا ما أربك الإحتلال حيث واجهت قواته المنشرة في نابلس مواجهات عنيفة في كل شارع وميدان وحارة .

5- إمتداد المواجهة إلى مدن الضفة تخللها عمليات إطلاق نار على البؤر الإستطانية والحواجز الإحتلالية في جنين ورام الله وبيت لحم والقدس وكأن الضفة الفلسطينية كلها ميدان إشتباك ومواجهة .

6- بيان عرين الأسود الذي جاء فيه ” والله يا بني صهيون ستهلكون وأن قتلتوا أسدا في العرين فهذا الخطأ المبين، فإنتظروا الحدث اللعين , سيشف صدور قوم مؤمنين وإننا على العهد باقون ” يؤكد على أن عرين الأسود تنظيم متماسك يدير المعركة بكل تفاصيلها دون إرباك أو تراجع .

وشاح الدم الذي ترتديه نابلس , هو وشاح عزة وفخار , لن تجف دماء الشهداء ولن تفقد حرارتها حتى تكتب عرين الأسود والمقاومون في الضفة ثأرا يخلده التاريخ وتتغنى به الأجيال , وكأن رسالة عشرات آلاف المشيعين الذي حملوا على الأكتاف شهداءهم الأبرار بان المعركة مستمرة لن تسقط الراية ولن نترك البندقية .

*كاتب وباحث فلسطيني

25-10-2022