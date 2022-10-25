عودة تطبيق واتساب للعمل بعد توقفه جراء عطل فني

عاد تطبيق (واتساب) إلى العمل مجددا بعد عطل تسبب بقطع الخدمة عن مستخدميه حول العالم.

وأكدت مجموعة (ميتا) المالكة للتطبيق، اليوم الثلاثاء، أن عطلا طرأ على (واتساب)، وإنها تعمل على إعادة الخدمة بأسرع ما يمكن.

ونقلت وكالة (رويترز) عن المتحدث باسم المجموعة، قوله: “نحن ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون حاليا مشكلة في إرسال الرسائل، ونعمل على استعادة (واتساب) للجميع بأسرع وقت ممكن.

وأوضح أن مستخدمي التطبيق عانوا من عدم القدرة على إرسال واستقبال الرسائل، فيما لم يوضح أي تفاصيل حول أسباب المشكلة حتى الآن.

يذكر أن تطبيق (واتساب) عانى أكثر من مرة من خلل بسبب توقفه المفاجئ، إذ توقف عن العمل مرات عديدة في السابق بسبب أعطال تقنية مفاجئة.

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