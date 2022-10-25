عودة تطبيق واتساب للعمل بعد توقفه جراء عطل فني

استشهاد 5 شباب، بينهم قيادي بمجموعات "عرين الأسود"، جراء هجوم صهيوني غادر على نابلس فجر اليوم الثلاثاء/ فيديو
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