زخات مصحوبة بالبرق والرعد وحبات من البرد اليوم  الثلاثاء وغدًا

تتأثر المملكة اليوم الثلاثاء، بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية وتسقط زخات من المطر بين الحين والآخر في جنوب وشرق المملكة قد يصحبها البرق والرعد وتساقط حبات من البرد.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، قد تكون الهطولات غزيرة أحيانا، ومن المتوقع في ساعات المساء والليل أن تشمل الهطولات أجزاء محدودة من شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

وحذرت إدارة الأرصاد الجوية من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار المثار بفعل الرياح النشطة خاصة في مناطق البادية، ومن خطر احتمال تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة خاصة في جنوب وشرق المملكة، ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولا مطريا، ومن خطر العواصف الرعدية.

وتبقى المملكة يوم غدٍ الأربعاء، تحت تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي، وتكون الأجواء غائمة جزئياً إلى غائمة مع سقوط زخات من المطر في أغلب مناطق المملكة، قد تكون غزيرة أحيانا مصحوبة بالبرق والرعد وتساقط حبات من البرد ما قد يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

وتسود أجواء خريفية لطيفة الحرارة يوم الخميس في أغلب مناطق المملكة، تكون معتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويطرأ الجمعة، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء خريفية لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 26 – 16 درجة مئوية، وفي غرب عمان 24 – 14، وفي المرتفعات الشمالية 24 – 13، وفي مرتفعات الشراة 22 – 11، وفي مناطق البادية 30 – 15، وفي مناطق السهول 26 – 16، وفي الأغوار الشمالية 32 – 21، وفي الأغوار الجنوبية 33 – 22، وفي البحر الميت وخليج العقبة 32 – 21 درجة مئوية.

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