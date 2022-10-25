استشاد فتى بقرية النبي صالح شمال غرب رام الله اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات واشتباكات في الضفة إسناداً لمدينة نابلس

الضفة المحتلة – استشهد فتى فلسطيني خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية النبي صالح شمال غرب رام الله، فجر اليوم الثلاثاء، إسناداً للمقاومين في مدينة نابلس.

وقالت مصادر محلية، إن الفتى الفلسطيني قصي محمود التميمي فد استشهد متأثراً بإصابته برصاصة في الصدر خلال المواجهات مع قوات الاحتلال.

وتزامناً مع الاشتباكات في مدينة نابلس، أعلنت كتيبة جنين في سرايا القدس ولواء الشهداء التابع لكتائب شهداء الأقصى عن استهداف حاجز الجلمة قرب جنين، بالعبوات الناسفة والرصاص.

واندلعت اشتباكات عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال قرب حاجز سالم غرب جنين، واستهدف مقاومون حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة، بالرصاص.

وأفادت المصادر، عن اندلاع مواجهات على المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم، ومخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، والمدخل الشرقي لمدينة دورا جنوب الخليل، وعلى مدخل بلدة بيت فوريك شرق نابلس، وانطلقت مسيرات من مدينة طولكرم ومخيم الأمعري دعماً للمقاومة.

وأغلق فلسطينيون مدخل مدينة قلقيلية بالإطارات المشتعلة، تزامناً مع دعوات للاشتباك مع قوات الاحتلال على نقاط التماس، غضباً للشهداء.