وزارة التربية: لا تعطيل للمدارس غداً الثلاثاء بسبب الكسوف

اعلنت وزارة التربية والتعليم، أنه لا قرار بتعطيل دوام المدارس ليوم غد الثلاثاء، بسبب ظاهرة كسوف الشمس الجزئية التي سيشهدها الأردن ومعظم دول العالم.

وقال الناطق الإعلامي لوزارة التربية والتعليم، الدكتور أحمد المساعفة إن دور الوزارة يكون توعويا لمصلحة الطلاب والمعلمين والحفاظ على سلامتهم، وذلك بكيفية التعامل مع هذه الظاهرة وعدم النظر إلى أشعة الشمس بشكل مباشر.

وبين المساعفة، أن المدارس ستقوم باتخاذ الإجراءات الكفيلة للحفاظ على صحة الطلاب.

وأوضح أن الظاهرة ستكون بين الساعة 1 ظهرا إلى 3 عصرا وهي في وقت الدوام المسائي لطلاب المدارس، فيما غالبية الطلاب والمدارس يكون دوامهم في الفترة الصباحية والتي ستكون خارج ظاهرة الكسوف الجزئي.