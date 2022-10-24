“مركز الأزمات” يُحذر من خطر تشكل السيول خلال اليومين المقبلين

حذر المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة.

وقال المركز إن المملكة تتأثر خلال اليومين القادمين بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة وتسقط زخات من المطر ابتداءً من المناطق الجنوبية تمتد تدريجياً لتشمل مناطق متفرقة من المملكة.

وحذر المركز من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وخطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري، ومن خطر العواصف الرعدية، بالإضافة إلى خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.