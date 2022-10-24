لماذا ؟؟؟.. محمد بن سلمان يتهرب من حضور اجتماعات القمة العربية المقبلة في الجزائر بذرائع صحية مُلفقة جداً

مجموعات "عرين الأسود" تُربك أجهزة أمن العدو، لأن ملاحقتها بالاغتيالات ستعزز قوتها وحضورها في أوساط الفلسطينيين
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