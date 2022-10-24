سبحان مُغير الاحوال.. "ريشي سوناك" الهندي الذي استعمرت بريطانيا بلاده اكثر من مئة عام يتولي اليوم رئاسة حكومتها
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جرينتش+2 08:58
سبحان مُغير الاحوال.. “ريشي سوناك” الهندي الذي استعمرت بريطانيا بلاده اكثر من مئة عام يتولي اليوم رئاسة حكومتها
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