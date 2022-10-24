السيسي يعلن تدهور الوضع الاقتصادي المصري، ويمهد لتحميل المواطنين تبعات سياساته وممارساته الفاشلة

مجموعات "عرين الأسود" تُربك أجهزة أمن العدو، لأن ملاحقتها بالاغتيالات ستعزز قوتها وحضورها في أوساط الفلسطينيين
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