مجموعات "عرين الأسود" تُربك أجهزة أمن العدو، لأن ملاحقتها بالاغتيالات ستعزز قوتها وحضورها في أوساط الفلسطينيين
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جرينتش+2 02:29
الذين لا يقرأون التاريخ!
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