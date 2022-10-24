أجواء خريفية اليوم الاثنين، وحالة من عدم الاستقرار غداً وبعده

تكون الأجواء اليوم الاثنين، خريفية لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، مع احتمال ضعيف لسقوط زخات خفيفة ومتقطعة من المطر في أجزاء من شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية، ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولا مطريا.

وبحسب التقرير، تتأثر المملكة يوم غدٍ الثلاثاء، بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتسقط زخات من المطر مصحوبة بالبرق والرعد وتساقط حبات من البرد أحياناً ابتداء من المناطق الجنوبية بما فيها مدينة العقبة تمتد تدريجياً لتشمل مناطق عدة من المملكة تكون غزيرة أحيانا في بعض المناطق، ما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

وتبقى المملكة الأربعاء، تحت تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي، وتكون الأجواء غائمة جزئياً إلى غائمة مع سقوط زخات من المطر في العديد من المناطق مصحوبة بالبرق والرعد وتساقط حبات البرد أحيانا، وتكون غزيرة في بعض المناطق، ما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات، وتكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

وتسود يوم الخميس أجواء خريفية لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 25 – 16 درجة مئوية، وفي غرب عمان 23 – 14، وفي المرتفعات الشمالية 22 – 13، وفي مرتفعات الشراة 20 – 11، وفي مناطق البادية 29 – 15، وفي مناطق السهول 26 – 16، وفي الأغوار الشمالية 31 – 20، وفي الأغوار الجنوبية 32 – 22، وفي البحر الميت 30 – 20، وفي خليج العقبة 31 – 21 درجة مئوية.

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