إستشهاد 177 فلسطينياً مقابل مصرع 25 جنديًا ومستوطنًا إسرائيلياً في إقتحامات واشتباكات منذ بداية العام الجاري

رام الله – أظهرت إحصائية نشرتها وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العام اعتمدت سياسة الإعدام الميداني بحق المواطنين، وبشكل يعيد للأذهان فترة ما عرف بـ “انتفاضة القدس/ السكاكين” عام 2015، وكذلك العمليات الخاصة في مناطق شمال الضفة التي كانت تنفذها ما بين أعوام 2005 حتى 2007 للقضاء على خلايا المقاومة.

ويظهر من الإحصائية الرسمية أن غالبية الشهداء سقطوا بفعل الاقتحامات المتواصلة للمدن في الضفة الغربية، وليس وفقا لزعم الاحتلال ان شهداء انتفاضة 2015،قد حاولوا تنفيذ عمليات طعن على الحواجز وغيرها.

وبلغ عدد الشهداء منذ بداية العام 177 شهيدًا، دون أن يشمل ذلك 3 شهداء هم منفذ عملية بئر السبع محمد أبو القيعان من النقب، ومنفذي عملية الخضيرة أيمن وإبراهيم اغبارية من أم الفحم، فيما اشتملت على أسماء منفذي عملية بني براك، الشهيد ضياء حمارشة من سكان جنين، وكذلك منفذ عملية “ديزنغوف”، الشهيد رعد الخازم.

وأول شهداء العام الحالي، كان الشهيد بكير حشاش الذي استشهد في مخيم بلاطة بنابلس خلال اقتحام قوات الاحتلال للمخيم في السادس من يناير/ كانون ثاني، فيما استشهد في نفس اليوم الشاب مصطفى فلنة بعد دهسه من قبل مستوطن غرب رام الله.

ويتبين من الإحصائية، أن 44 مواطنًا استشهدوا من سكان جنين، فيما استشهد 21 في نابلس، و14 شهيدًا من رام الله والبيرة، و14 شهيدًا من مدينة القدس المحتلة من بينهم الزميلة شيرين أبو عاقلة التي استشهدت في جنين، و 12 في بيت لحم، و10 من الخليل بينهم الأسيرة المسنة سعدية مطر “فرج الله”، و4 من قلقيلية، ومثلهما من طوباس، ومثلهما من طولكرم، ومثلهما من سلفيت، وشهيد من أريحا والأغوار.

وفي قطاع غزة، استشهد 51 مواطنًا، غالبيتهم العظمى ممن ارتكبت بحقهم مجازر خلال العدوان الأخير على القطاع في أغسطس/ آب الماضي.

وفي المقابل، قتل 25 جنديًا ومستوطنًا إسرائيليًا في عمليات فلسطينية مختلفة وقعت في جميع المناطق الفلسطينية، منذ مطلع العام الجاري.

فقد أفاد موقع يديعوت مهشيتح العبري، أن 25 جنديًا ومستوطنًا إسرائيليًا قتلوا في عمليات فلسطينية مختلفة وقعت في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.