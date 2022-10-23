القبض على المتسبب في قتل طفل برصاصة طائشة في جرش

تمكنت فرق التحقيق المشكلة في إدارة البحث الجنائي ومديرية شرطة محافظة جرش، من إنهاء التحقيق في حادثة وفاة حدث أُصيب بعيار ناري طائش قبل أيام وإلقاء القبض على الفاعل وضبط السلاح المستخدم.

وقال الناطق باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي، اليوم الأحد، إنّه بتاريخ 20 تشرين الأول/أكتوبر، ورد بلاغ لمديرية شرطة محافظة جرش بإسعاف حدث يبلغ 12 عاما للمستشفى إثر إصابته بعيار ناري طائش أثناء وجوده بالقرب من منزله، وما لبث أن فارق الحياة.

وأضاف السرطاوي أنه فور تلقي البلاغ شُكل فريق تحقيقي من البحث الجنائي وشرطة جرش تولوا التحقيق في القضية منذ لحظة تلقي البلاغ وعملوا على جمع المعلومات من المنطقة التي أصيب فيها الحدث والمناطق المجاورة.

وأشار إلى أن فريق التحقيق واصل عمله دون توقف، وحقق في المعلومات التي تم جمعها، واستدعاء كل مَن يُشتبه به أو وردت معلومات عن إقامته لحفل أو مناسبة في ذلك الوقت، مؤكداً بأنّ تلك الجهود توصلت لتحديد المشتبه به الرئيس، وضبط السلاح المستخدم، والذي أكّدت الفحوصات المخبرية والفنية في إدارة المختبرات الجنائية بأنه ذات السلاح المستخدم في الحادثة، وأحيل للقضاء المختص.

وتعيد مديرية الأمن العام تأكيدها والتحذير بالابتعاد عن إطلاق العيارات النارية في الظروف والأوقات كافة ونبذ تلك الظاهرة القاتلة التي تتسبب بوفاة وإصابة أبرياء لا ذنب لهم إلا وجودهم في محيط أشخاص أصرّوا على إطلاق عيارات نارية في الهواء بحجة الفرح، رغم التحذير المتكرر.

وشددت المديرية على أنها لن تغلق أي ملف تحقيقي في تلك القضايا لحين تحديد مطلقي النار وإلقاء القبض عليهم، لتطالهم يد العدالة وليواجهوا عقابهم الرادع جزاء إصرارهم على اتباع مظاهر قاتلة باتت منبوذة في المجتمع وتهدد أمنه وسلمه.