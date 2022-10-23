القائمة الكاملة باسماء ضباط الامن العام المشمولين بالتنقلات والتعيينات

عمان – قرر مدير الأمن العام اللواء عبيد الله المعايطة، اليوم الاحد، اجراء التنقلات والتعيينات للضباط المذكورين تالياً..
عميـــــد علي احمد صالـح قيادة أمن إقليم العاصمــــــــــــة / قائداً
عميـــــــــــد جهاد علي محمــــــــــد قيادة أمن إقليم الوسـط / قائداً
عميــد سالم احمد سلامـــــه قيادة أمن إقليم الجنــــوب / قائداً
عميــــد تامر سليم ذيــــــاب قيادة أمن إقليم الشمـــــــال / قائداً
عميــــد عاهد عبدالرحيم عوده اللـه مديرية شرطة وسط عمــان / مديراً
عميــد فراس عقيل علــــــــــــي إدارة السيــــــــــر / مديراً
عميـــد غسان خالد علــــــــي إدارة الدراسات الاستراتيجية الأمنيــــــــة / مديراً
عميــــد خالد صالح مرشــــــــــد قيادة شرطة البادية الملكيـــــــة /قائداً
عميـــــــــد هزاع داوود محمـــــــــد مديرية شرطة إربــــــــــد/ مديـــــــــــــــراً
عقيد ركن محمد ادريس محمـــــــــد ديوان الأمن العــــــــــــام / مديراً
عقيـــــــــد عبدالله عوده عسكـــــــر المعهد المروري الأردنـــــــي / مديـــــــــراً
عقيــــد ياسر ياسين عيــد إدارة الدوريات الخارجيـــــــــة / مديـــــــــراً
عقيــد خليل عبدالفتاح ضامــــن مديرية شرطة جــــــــــــــرش / مديراً
عقيـــد منتصر منصور محمـــد مديرية شرطة مادبـــــــــا / مديراً
عقيــــد حيدر محمد عبدالرحمـــــــن مديرية شرطة الزرقاء / مديراً
عقيــــد مجدي شاهر مفلـــــــح مديرية شرطة الرصيفـــــــــــة/ مديراً
عقيـــــــــــد سهم احمد عطــــــــا إدارة عمليات حفظ الســـــــــلام / مديراً
عقيـــد عوض محمد عـــواد مديرية شرطة معــــان / مديراً
عقيــــد هشام شاهر فـــــلاح مديرية شرطة غرب معـــــــــــــــان/ مديراً
عقيـــــــــد رشيد خيرالدين محمــد إدارة التنفيذ القضائــــــــي / مديراً
عقيـــــد محمد عوض عبدالوالــــــي المركز الأردني الدولي لتدريب الشرطـــة /قائــــداً
عقيــد يزن يحيي عبدالرحمـن مدير مديرية شرطة شمال عمـــان / مديراً
عقيـــد علاء عبدالله فرحـــــــان مركز إصلاح وتأهيل إرميميــــــن / مديراً
عقيد محمود خلف علـــــــــــي مديرية نجدة العاصمـــــة / مديراً
عقيـــد عمر خليفه حــرب مديرية شرطة غرب إربــــــــــد / نائبــــاً
عقيد منير محمود محمـــــد إدارة حماية الأسرة والأحـــــداث/ نائباً
عقيــــــد محمد خلف مفلـــح الإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة / نائبـــاً
عقيـــد فاضل عبدالحليم مصطفى مركز إصلاح وتأهيل ماركـــا / مديراً
عقيـــــــد احمد محمود محمــــد إدارة التنفيذ القضائــــــــي / نائبـــــــــــاً
عقيــــــد ياسر علي احمـــــــــــد مديرية شرطة جـــــــــــرش/ نائبـــــاً
عقيــــد فادي موسى بديــــــوي مركز إصلاح وتأهيل الطفيلـــة / مديراً
عقيـد شادي جبريل عــــــواد مديرية شرطة شمال عمـــــان/ نائبــــاً
عقيـــــد رياض شاكر احمــــد مركز إصلاح وتأهيل معــــــان / مديراً
عقيد بسام محمود رجــــا مركز إصلاح وتأهيل ماركا للأمن العام / مديراً
عقيد شرطة محمد سليم سلمان مركز إصلاح وتأهيل الجويــــدة / نائباً
عقيــــــــــــــد درك بلال طلال غديفان مكتب المفتش العـــــــام
عقيد ركن شرطة عمر سليمان عبد القــــــــــــادر مركز إصلاح وتأهيل الزرقاء / نائباً
عقيد شرطة عامر محمد عدنان محمود مديرية شرطة الرصيفـة / مساعداً
عقيد شرطة يزن محمود عليــــوي مديرية شرطة جنوب عمــان / مساعداً
عقيد شرطة احمد رسمي يوســـف يُلحق بمرتــــــب مديرية شؤون اللاجئين السورييـن
عقيد ركن قصي محمد يوسف مركز إصلاح وتأهيل سواقــة / نائباً
عقيد شرطة محمد عبدالرحمن حــــرب مركز اصلاح وتاهيل ام اللولو / نائباً