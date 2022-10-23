“العمل الإسلامي” يدعو رئيس الوزراء لوقف التضييقيات الأمنية على كوادر الحزب

طالب حزب جبهة العمل الإسلامي رئيس الوزراء بشر الخصاونة بوضع حد لما وصفه بـ”المضايقات” التي يتعرض لها أعضاء وقيادات حزب جبهة العمل الإسلامي في المطارات والمنافذ الحدودية ، و”الانتهاء من الاستدعاءات الأمنية دون سبب أو مبرر”.

وأشار الأمين العام للحزب، المهندس مراد العضايلة، في مذكرة وجهها إلى رئيس الحكومة، إلى استمرار ما يتعرض له كوادر الحزب على أيدي الأجهزة الأمنية في المطارات والحدود “من تضييق بتأخير سفرهم واحتجاز بعضهم لساعات قبل السماح لهم بالسفر وحجز جوازات سفر بعضهم، وتفتيش الهواتف الخلوية والحواسيب الشخصية واحتجاز بعضها، بالإضافة الى الاستدعاءات الأمنية التي يتعرض لها قيادات وأعضاء الحزب بدون سبب أو مبرر، وكذلك الطلب من أعضاء الحزب تقديم استقالاتهم من حزب الجبهة مقابل تحصيل حقوقهم وخصوصاً في توظيف أبنائهم وأقاربهم، ومن ذلك أيضاً استدعاء النساء من أعضاء الحزب للتحقيق معهن، وكذلك استمرار منع الحزب من إقامة الفعاليات والأنشطة العامة ومنع الحزب من استخدام المرافق العامة للدولة في إقامة أنشطته” .

وأشار العضايلة إلى عدة مذكرات كان قد وجهها الحزب إلى الحكومة بهذا الخصوص، مضيفاً “إن هذه الإجراءات تتنافى مع أبسط ملامح دولة القانون وفيها انتهاك واضح لحريات المواطنين وحقوقهم الأساسية، ومعاكسة لما يتم طرحه اليوم من تشجيع العمل الحزبي ودعم الحالة الحزبية في البلاد، مما ينعكس سلباً على مسيرة الأحزاب في هذا البلد الطيب”.. مطالبا بوقف هذه الإجراءات التي تسيء إلى سمعة الأردن بحسب ما ورد في المذكرة.