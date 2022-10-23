إستشهاد 177 فلسطينياً مقابل مصرع 25 جنديًا ومستوطنًا إسرائيلياً في إقتحامات واشتباكات منذ بداية العام الجاري
أهم العناوين
جرينتش+2 01:41
السيسي يتعهد المشاريع العمرانية الفاشلة بدل الانتاجية.. العاصمة الإدارية المصرية مدينة أشباح تنتظر ساكنيها
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني