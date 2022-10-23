إستشهاد 177 فلسطينياً مقابل مصرع 25 جنديًا ومستوطنًا إسرائيلياً في إقتحامات واشتباكات منذ بداية العام الجاري
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جرينتش+2 01:41
اقتراب اختتام منافسات الدوري يرفع حماسة المباريات المتبقية
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