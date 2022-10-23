اقتراب اختتام منافسات الدوري يرفع حماسة المباريات المتبقية

حافظ فريق الفيصلي على صدارة دوري المحترفين لكرة القدم مع نهاية الجولة 20 من عمر انطلاق الدوري بـ47 نقطة.

وشهد الأسبوع الذي أسدل الستار عليه أمس السبت، فوز الفيصلي على مغير السرحان بهدفين دون رد، فيما تفوق الوحدات على الرمثا 1-0، واستطاع الحسين إربد أن يتغلب على الجزيرة 2-1.

كما شهدت الجولة فوزا مثيرا لمعان على سحاب 3-2، تحقق في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة، وفوز شباب الأردن على الصريح 1-0، إضافة إلى تغلب شباب العقبة على السلط 1-0.

وواصل الفيصلي صدارة ترتيب الفرق برصيد 47 نقطة، يليه الوحدات 46، والحسين ثالثا بـ44، وشباب الأردن رابعا بـ29، وشباب العقبة في المركز الخامس بـ28، وسحاب سادسا بـ24، والرمثا سابعا بـ23، ومعان في المركز الثامن بـ22، وحل السلط في المركز التاسع بـ20، ومغير السرحان في المركز العاشر بـ19، ليتقاسم الجزيرة والصريح المركزين الأخيرين بـ14 نقطة لكل منهم.

ويشهد الأسبوع الـ21 الذي ينطلق نهاية الأسبوع قمة الدوري الأردني بلقاء الوحدات والفيصلي يوم الجمعة المقبلة، بعد أن يلتقي معان وشباب الأردن.

ويلتقي الخميس، السلط وسحاب، ومغير السرحان والصريح، فيما يلتقي يوم السبت الجزيرة والرمثا والحسين إربد والعقبة.

ومع اقتراب اختتام منافسات الدوري، وفي ظل التقارب النقطي لفرق الصدارة الثلاثة تزداد حماسة المباريات المتبقية، والتي قد تشهد حسما للدوري، كما تشهد كذلك تحديد أصحاب المراكز الأخيرة التي تقترب من شبح الهبوط لدوري الدرجة الأولى.

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