إستشهاد 177 فلسطينياً مقابل مصرع 25 جنديًا ومستوطنًا إسرائيلياً في إقتحامات واشتباكات منذ بداية العام الجاري
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جرينتش+2 10:03
إصابة ضابط في إدارة مكافحة المخدرات أثناء اشتباك مع مهربين
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