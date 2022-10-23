إصابة ضابط في إدارة مكافحة المخدرات أثناء اشتباك مع مهربين

أعلنت مديرية الأمن العام، مساء اليوم الأحد، عن إصابة ضابط في إدارة مكافحة المخدرات بإطلاق نار، أثناء عملية أمنية لمداهمة تجار ومهربي المخدرات في البادية الشمالية.

وقال الناطق باسم المديرية عامر السرطاوي إن “فريقا تحقيقيا من إدارة مكافحة المخدرات، تمكن اليوم من تحديد مكان اختباء مجموعة من مهربي وتجار المواد المخدرة، ومعظمهم من المصنفين بالخطرين ومن الذين تواروا عن الأنظار مع بدء الحملة الأمنية في منطقة الرويشد، ولاذوا داخل منزل في إحدى مناطق البادية الشمالية”.

السرطاوي أكد في بيان، أنه “وفور وصول القوة الأمنية ومداهمة مكان تواجدهم تعرضوا لإطلاق عيارات نارية مباشرة من قبلهم وباتجاه القوة التي طبقت قواعد الاشتباك بكل حرفية واقتدار، ما نجم عنه إصابة أحد ضباط إدارة مكافحة المخدرات بعيارات نارية، أسعف على إثرها وما زال قيد العلاج”.

والقوة الأمنية “تمكنت من إلقاء القبض على أحد تجار ومهربي المخدرات، إضافة إلى ضبط كميات من الحبوب مخدرة، ومادة الكرستال، وسلاح ناري، وكمية من الذخائر الحية، فيما يجرى متابعة وملاحقة آخرين لاذوا بالفرار مستغلين وعورة المنطقة”، على ما ذكر السرطاوي.

وأكدت مديرية الأمن العام أنها “مستمرة في ملاحقة المجرمين الذين امتهنوا بيع الموت والسموم على حساب سلامة المجتمع وأمنه”.