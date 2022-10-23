أجواء خريفية وأمطار متفرقة اليوم الاحد وحتى الاربعاء

تكون الأجواء اليوم الأحد، خريفية لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

ومع ساعات المساء تتكاثر كميات من الغيوم وتتهيأ الفرصة لهطول زخات متفرقة من المطر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتبقى الأجواء الاثنين، خريفية لطيفة الحرارة في اغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، واحتمال سقوط زخات خفيفة ومتقطعة من المطر في أجزاء من شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

ويطرأ الثلاثاء، ارتفاع قليل على درجات الحرارة؛ مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة وتسقط زخات متفرقة من المطر في أجزاء من المناطق الجنوبية الغربية، وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتظهر كميات من الغيوم الأربعاء، على ارتفاعات مختلفة وتسقط زخات من المطر في مناطق متفرقة من المملكة خاصة في الأجزاء الغربية، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً تثير الغبار خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 26 – 15 درجة مئوية، وفي غرب عمان 24 – 13، وفي المرتفعات الشمالية 22 – 12، وفي مرتفعات الشراة 21 – 13، وفي مناطق البادية 28 – 16، وفي مناطق السهول 26 – 16، وفي الأغوار الشمالية 32 – 21، وفي الأغوار الجنوبية 34 – 23، وفي البحر الميت 31 – 21، وفي خليج العقبة 32 – 22 درجة مئوية.

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