أمريكا تُندد بعودة العلاقة بين سوريا وحماس، والأخيرة تؤكد سعيها لتعزيز هذه العلاقة ومواجهة الصهاينة بجبهة موحدة
أهم العناوين
جرينتش+2 05:09
ميلوني.. أول إمرأة تتولى رئاسة الحكومة في إيطاليا
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني