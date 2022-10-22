فيما أعلن بايدن بوقاحة ان هدفه من دعم أوكرانيا هزيمة بوتين.. 80% من الشعب الروسي يثقون ويتمسكون برئيسهم
أهم العناوين
جرينتش+2 11:26
حماس في دمشق.. رسائل جيوستراتيجية
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني