الدفاعات الجوية السورية تتصدى الليلة الماضية لعدوان إسرائيلي بالصواريخ في محيط دمشق، وتُسقط معظمها

دمشق- سانا

تصدت وسائط دفاعنا الجوي لعدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف بعض النقاط في محيط مدينة دمشق وأسقطت معظم الصواريخ المعادية.

وذكر مصدر عسكري لسانا أنه “حوالي الساعة 23.03 من مساء الجمعة 21-10-2022 نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها”.

وأضاف المصدر أن الخسائر اقتصرت على الماديات.

ومن جانبه، قال مراسل “سبوتنيك” في دمشق إن “الصواريخ الاعتراضية لسلاح الدفاع الجوي في الجيش السوري بدأت قرب الساعة الحادية عشر مساء اليوم بالتصدي لأهداف معادية في أجوء ريف دمشق الجنوبي الغربي”.

وقال مصدر أمني رفيع المستوى لـ “سبوتنيك”: “إن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ أطلقتها طائرات إسرائيلية حاولت استهداف بعض المواقع بريف دمشق الغربي”.

وأكد المصدر أن الصواريخ الاعتراضية تمكنت من إسقاط معظم الصواريخ المعادية قبل وصولها إلى أهدافها.

وأضاف المصدر: “تعكف الفرق الفنية والهندسية حاليا على تقييم الأضرار الناجمة عن هذا العدوان الإسرائيلي، ليتم الإعلان عنها بعد اكتمالها”.

وذكرت وزارة الدفاع السورية عبر قناتها على “تلغرام”: “حوالي الساعة 03: 23 من مساء الجمعة 12 أكتوبر/تشرين الأول نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، واقتصرت الخسائر على الماديات”.